Firari FETÖ hükümlüsü Kırıkkale'de yakalandı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.



Bu kapsamda örgüte üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. yakalandı.



Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.