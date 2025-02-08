Firari FETÖ hükümlüsü Muğla'da yakalandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Firari FETÖ hükümlüsü Muğla'da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheliyi yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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