Firari FETÖ hükümlüsü sahte kimlikle yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, "FETÖ/PDY üyeliği"nden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şemsettin Coşkun'un (46), Marmaris'te olduğu bilgisi sonrası harekete geçti.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri, Coşkun'un kullandığı kiralık otomobili ilçe merkezinde durdurdu.

Üst aramasında sahte İsviçre kimliği çıkan Coşkun, gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şemsettin Coşkun tutuklandı.