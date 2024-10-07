Firari FETÖ hükümlüsü sahte kimlikle yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde FETÖ üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı.

Firari FETÖ hükümlüsü sahte kimlikle yakalandı
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, 'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hüküm giyen Ş.C.'nin kiralık araçla Marmaris'e gittiği belirlendi.

Ş.C.'nin bulunduğu araç, ilçe girişinde durduruldu.

Yapılan aramada üzerinde sahte olduğu belirlenen İsviçre kimliği ele geçirilen firari hükümlü gözaltına alındı.

Hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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