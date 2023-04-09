Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı yerde yakalandı: Evden servet çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan eski öğretmen Kürşat Kafalı'nın saklandığı adresi tespit etti.



Ekipler, adrese düzenledikleri operasyonla Kürşat Kafalı'yı yakaladı. Adreste yapılan aramalarda 31 bin 295 lira, 2 bin 500 avro, 13 bin 835 dolar, 8 tam altın, 10 çeyrek altın, 2 gram altın, 2 burma bilezik ve 2 altın kolye ele geçirildi.

Kürşat Kafalı'nın örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, "askeri yapılanma" içerisinde "mahrem imam" olarak sohbet hocalığı yaptığı ve farklı kod adları kullandığı bildirildi.



Adliyeye sevk edilen Kürşat Kafalı, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.