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Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı yerde yakalandı: Evden servet çıktı

Adana'da 6 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalanarak cezaevine gönderildi. Kürşat Kafalı’nın evinden 31 bin 295 TL, 2 bin 500 euro ile 13 bin 835 dolar ve yaklaşık 200 bin lira değerinde altın ele geçirildi.

Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı yerde yakalandı: Evden servet çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan eski öğretmen Kürşat Kafalı'nın saklandığı adresi tespit etti.

Ekipler, adrese düzenledikleri operasyonla Kürşat Kafalı'yı yakaladı. Adreste yapılan aramalarda 31 bin 295 lira, 2 bin 500 avro, 13 bin 835 dolar, 8 tam altın, 10 çeyrek altın, 2 gram altın, 2 burma bilezik ve 2 altın kolye ele geçirildi.

Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı yerde yakalandı: Evden servet çıktı - 1

Kürşat Kafalı'nın örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, "askeri yapılanma" içerisinde "mahrem imam" olarak sohbet hocalığı yaptığı ve farklı kod adları kullandığı bildirildi.

Adliyeye sevk edilen Kürşat Kafalı, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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