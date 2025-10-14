Firari FETÖ hükümlüsü Samsun'da yakalandı

Samsun'da Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.



Bu kapsamda ekipler, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.'yi (44) saklandığı adreste yakaladı.



Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.