Firari FETÖ hükümlüsü Tokat'ta yakalandı

Tokat'ta 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü eski polis memuru yakalandı.

Firari FETÖ hükümlüsü Tokat'ta yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, /PDY soruşturmaları kapsamında aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve polislikten ihraç edildiği öğrenilen M.K, belirlenen adreste yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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