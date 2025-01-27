Firari FETÖ hükümlüsü Tokat'ta yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve polislikten ihraç edildiği öğrenilen M.K, belirlenen adreste yakalandı.



Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.