Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı.

Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivas'ta yargılandığı davada "terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen hükümlünün saklandığı adresi tespit etti.

Hükümlü, Melikgazi ilçesindeki adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...