Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
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İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda örgüte üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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