Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda örgüte üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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