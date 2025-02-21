Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.



Bu kapsamda örgüte üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D. yakalandı.



Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

