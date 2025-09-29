Yalova'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Yalova'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında FETÖ üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.O.'nun kentte olduğu bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan H.O., işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

