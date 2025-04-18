Firari FETÖ hükümlüsü Yargıtay eski hakimi Köseoğlu yakalandı

Muğla'da terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş 8 yıl hapis cezasıyla aranan eski Yargıtay hakimi Bilal Köseoğlu Menteşe ilçesinde saklandığı evde yakalanarak tutuklandı.



Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 'FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Yargıtay hakimi Bilal Köseoğlu’nun Menteşe’de olduğu bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kötekli Mahallesinde bir eve düzenlenen operasyonla Köseoğlu yakalandı. Gözaltına alınan Köseoğlu, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.