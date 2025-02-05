Firari FETÖ hükümlüsü Yozgat'ta yakalandı
Yozgat'ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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