Firari FETÖ hükümlüsü Yozgat'ta yakalandı

Yozgat'ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Firari FETÖ hükümlüsü Yozgat'ta yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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