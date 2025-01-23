Firari FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan eski hakim ve savcı gözaltına alındı.

Firari FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Emniyet Müdürlüğü TEM, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları ortak çalışma sonrası TEM otoyolu yakınlarında bir otomobili durdurdu.

Otomobilde bulunan şüphelisi, meslekten ihraç edilen hakim E.G. ile savcı İ.K.'nın 'a kaçmaya hazırlandığı belirlendi.

Gözaltına alınan eski hakim ve savcının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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