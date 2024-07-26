Firari FETÖ'cü 7 yıl sonra yakalandı

Ankara'da polis ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan firari olan ve 7 yıldır aranan FETÖ/PDY üyesi "Say" kod adlı ihraç polis memuru H.A'yı yakalamaya yönelik çalışma başlattı.



Çalışmalar neticesinde, H.A'nın Altındağ ilçesinde kayıtsız olarak bir adreste kaldığı tespit edildi.



Polis ekiplerince adrese düzenlenen operasyonda, evde "zula" olarak tabir edilen gizli bölmede saklanan H.A. gözaltına alındı.