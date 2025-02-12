Firari FETÖ'cü anlattı: 10 yıl boyunca askeri okullara öğrenci yerleştirdim

TRT Haber'de yer alan FETÖ'nün ABD'deki sözde yöneticilerinden Antepli'nin itirafları örgütün askeri okullara girme şansı bulunmayan öğrenciler için soruları çaldıklarını gösterdi. "Öğrencilerden bir kısmına ya mülakatlarda elenme riski çok olan çocuklara, yada seviye tespitte bir türlü istediğimiz seviye ulaşamayanlara sınavdan birkaç gün önce soruları çözdük" diye konuşan Antepli, sadece kendisinin 100 öğrenciyi bu şekilde okullara yerleştirdiğini söyledi.

Antepli, "Kendi hakkıyla girebilecek çocuklar varken benim çalınan sorularla giren çocuklar varsa ki öyle oldu, ben bir sürü insanın hakkına girdim." dedi.1988 ile 1997 yılları arasında soru hırsızlığına ilişkin ayrıntıları veren Antepli, o dönemde mahrem yapıda bulunduğunu anlatırken, "Bu birim en gözde birimdi yani en fazla önem verdiğimiz birimdi. Bir şekilde cevaz verdiğimiz bu gayri ahlaki suç teşkil edecek işlerin daha sonra ne büyük işleri başımıza açtığını gördüm, benim hazırlayıp askeri kurumlara girmesine vesile olduğum öğrencilerin tamamım atıldı, bir kısmı hapislerde çürüyor." dedi .