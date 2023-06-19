Firari FETÖ'cü İlyas Turan yakalandı

İstanbu Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında FETÖ üyesi olmak ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmek suçlarından 12 buçuk yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İlyas Turan'ın Silivri'de saklandığını tespit etti.



Terörle Mücadele Şubesinde komiserlik yaparken FETÖ bağlantısı tespit edilince meslekten ihraç edilen Turan, saklandığı yerde yakalandı.



Turan'ın, 2010-2014 yılları arasında siyasetçilerin, üst düzey kamu görevlilerinin, gazeteci ve akademisyenlerin usulsüz olarak dinlendiği sözde Selam-Tevhid soruşturmasında görev aldığı açıklandı.



Adliyeye sevk edilen Turan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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