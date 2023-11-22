Firari FETÖ'cü Mehmet Kamış yakalandı

FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticisi olduğu belirlenen ve hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan gözaltı kararı bulunan Mehmet Kamış'ın yakalanması için İzmir'in Çeşme ilçesinde operasyon düzenlendi.

Kapatılan Zaman gazetesinde bir dönem genel yayın yönetmen yardımcılığı yapan şüpheli, ilçede gözaltına alındı.



Operasyon, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapıldı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

