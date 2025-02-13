Firari hükümlü, 440 gün sonra yakayı ele verdi: Evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
Kars'ta kesinleşmiş 11 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan ve 440 gündür polisten kaçan Y.A., evinin çatısında yakalandı. Hükümlünün, evi ile iş yeri arasına tünel kazdığı belirlendi.
Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahla yağma", "silahla tehdit", "mala zarar verme", "haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret", "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından kesinleşmiş 11 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Y.A.'nın yakalanması için çalışma yaptı.
Ekipler, 29 Kasım 2023'ten beri aranan hükümlünün İstasyon Mahallesi’ndeki evine 12 Şubat Çarşamba günü operasyon düzenledi.
Polisi görünce kaçmak isteyen Y.A., çatıda yakalandı.
EV İLE MOBİLYA MAĞAZASI ARASINA TÜNEL AÇMIŞ
Polisin evde yaptığı araştırmada bodrum katta tünel bulundu.
Tek kişinin sığabildiği tünelin bir ucunun yandaki Y.A.’ya ait mobilya mağazasına çıktığı tespit edildi.
440 GÜN SONRA YAKALANDI
440 gün sonra yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından Kars Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
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