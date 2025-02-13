Firari hükümlü, 440 gün sonra yakayı ele verdi: Evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!

Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahla yağma", "silahla tehdit", "mala zarar verme", "haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret", "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından kesinleşmiş 11 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Y.A.'nın yakalanması için çalışma yaptı.



Ekipler, 29 Kasım 2023'ten beri aranan hükümlünün İstasyon Mahallesi’ndeki evine 12 Şubat Çarşamba günü operasyon düzenledi.