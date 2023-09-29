Firari hükümlü ağaç üstündeki çadırda yakalandı

Manisa'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, ağaçta yakalandı.



Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece 03.00 sıralarında firari bir hükümlüyle ilgili aldığı ihbar üzerine harekete geçti.

Yasa dışı kenevir ekimi yapmak, kullanmak için uyuşturucu maddeyi satın almak kabul etmek veya bulundurmak suçlarından toplam 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S’yi (50) ormanlık alanda meşe ağacının üzerine yaptığı çadır içinde uyurken yakalandı.



Ekipler tarafından gözaltına alınan H.S. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Alaşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

