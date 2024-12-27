Firari hükümlü Ankara'da yakalandı

Ankara'da Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kırşehir'deki cezaevinden firar eden M.B.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Cezaevine girmeden önce Etimesgut ve Sincan'da pazarcılık yaptığı belirlenen M.B., dün akşam Yeşilova Mahallesi'nde polisi görünce kaçmaya başladı.

Bunun üzerine polis, M.B.'nin peşine düştü. M.B., polisin sıkı takibi ile yakalandı. "Hırsızlık" ve "Yağma" gibi çeşitli suçlardan 133 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B.'nin işlemleri sürüyor.