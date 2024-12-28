Firari hükümlü buzdolabında yakalandı

Diyarbakır'da Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT tarafından, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.



Bu kapsamda ekipler, "çocuğu kasten öldürmek" ve "kasten yaralama" suçlarından hakkında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü U.P.'nin yakalanması için harekete geçti.



Yeniköy Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, buzdolabında saklanan U.P.'yi yakaladı.



Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.