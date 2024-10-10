Firari hükümlü çatıda yakalandı

Afyonkarahisar'da hakkında 1 yıl 2 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, evinin çatısında yakalandı.

Firari hükümlü çatıda yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında, Emirdağ ilçesinin Yeniköy köyünde oturan S.U.'nun evine operasyon yaptı.

Operasyonda, hakkında 1 yıl 2 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan S.U. gizlendiği evinin çatısında bulundu.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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