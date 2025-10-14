Firari hükümlü derin dondurucundan çıktı

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde hakkında 7 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, derin dondurucuda yakalandı.

Firari hükümlü derin dondurucundan çıktı
Arşiv

Kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, Kadışehri ilçesinde hakkında "hırsızlık" ve "nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 7 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.'nın evinde olduğu bilgisini aldı.

Operasyon düzenleyen ekipler, firari A.A.'yı mutfakta derin dondurucunun içinde saklanırken yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...