Firari hükümlü derin dondurucundan çıktı
Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde hakkında 7 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, derin dondurucuda yakalandı.
Kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, Kadışehri ilçesinde hakkında "hırsızlık" ve "nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 7 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.'nın evinde olduğu bilgisini aldı.
Operasyon düzenleyen ekipler, firari A.A.'yı mutfakta derin dondurucunun içinde saklanırken yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
