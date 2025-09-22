Firari hükümlü, dolaptaki gizli bölmede yakalandı

Karabük'te 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.Y., ahşap dolabın içindeki gizli bölmede yakalandı.

Firari hükümlü, dolaptaki gizli bölmede yakalandı

'te polis ekipleri; hakkında "Güveni kötüye kullanma", "Birden fazla kişi ile tehdit" ve "Silahla tehdit" suçlarından toplam 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y.'nin evine operasyon düzenledi.

Firari hükümlü A.Y., ahşap bir dolabın içine yapılmış gizli bölmede yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlü, adli işlemlerinin ardından tutuklandı.

  • Etiketler :
  • Karabük
  • Firari Hükümlü
  • Tutuklama
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...