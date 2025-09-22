Firari hükümlü, dolaptaki gizli bölmede yakalandı
Karabük'te 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.Y., ahşap dolabın içindeki gizli bölmede yakalandı.
Karabük'te polis ekipleri; hakkında "Güveni kötüye kullanma", "Birden fazla kişi ile tehdit" ve "Silahla tehdit" suçlarından toplam 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y.'nin evine operasyon düzenledi.
Firari hükümlü A.Y., ahşap bir dolabın içine yapılmış gizli bölmede yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlü, adli işlemlerinin ardından tutuklandı.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Karabük
- Firari Hükümlü
- Tutuklama