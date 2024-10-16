Firari hükümlü kamyonda uyurken yakalandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik yürüttüğü çalışmada V.G.'nin, Bornova ilçesindeki kamyon ve tır garajında olduğunu tespit etti.



Baskın düzenleyen ekipler, kasten öldürme ve tehdit suçlarından 25 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan V.G.'yi bir kamyonda uyurken yakaladı.



Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



V.G.'nin yakalanma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, ekiplerin şoför koltuğunun arkasında bulunan yatakta uyuyan şüpheliyi araçtan çıkarması ve polis merkezine götürmesi yer alıyor.

