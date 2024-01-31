Firari hükümlü kümeste yakalandı

İzmir'de biri ''dolandırıcılık'', diğeri ise ''uyuşturucu ticareti'' suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan iki hükümlü, polisin operasyonlarıyla yakalandı. Hükümlülerden Ö.Ö.'nün saklandığı kümeste yakalandığı bildirildi.

Firari hükümlü kümeste yakalandı

'de polis ekipleri, ''dolandırıcılık'' suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ö.'nün Konak ilçesinde bir evde olduğunu tespit etti.

Ekiplerin geldiğini fark edip kümese saklanan Ö.Ö., evi arayan polisler tarafından bulunup yakalandı.

Firari hükümlü kümeste yakalandı - 1

Öte yandan, ''uyuşturucu ticareti'' suçundan hakkında 15 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.B. de saklandığı evde yakalandı.

Firari hükümlü kümeste yakalandı - 2

Ö.Ö. ve V.B.'nin Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...