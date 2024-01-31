Firari hükümlü kümeste yakalandı

İzmir'de polis ekipleri, ''dolandırıcılık'' suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ö.'nün Konak ilçesinde bir evde olduğunu tespit etti.

Ekiplerin geldiğini fark edip kümese saklanan Ö.Ö., evi arayan polisler tarafından bulunup yakalandı.