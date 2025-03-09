Firari hükümlü, polis kovalamacasıyla yakalandı

Çorum'da polis ekipleri, hakkında "silahla tehdit" ve "hırsızlık" suçlarından 11 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü Zeki M.'nin (27) saklandığı adresi tespit etti.

Söz konusu adrese giden ekipleri, Ulukavak Mahallesi Adnan Özejder Caddesi mevkisinde fark eden hükümlü kaçmaya başladı.

Polis kovalamacası sonucu girdiği bir binanın bahçesinde yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.