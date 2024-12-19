Firari hükümlü saklandığı TIR'da yakalandı
Denizli'nin Honaz ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı TIR'da yakalandı.
Denizli'de Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Jandarma, hakkında 6 suçtan 13 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç'nin (28) Kocabaş Mahallesi'ndeki TIR parkında saklandığı bilgisi üzerine baskın düzenledi.
Parktaki TIR'da yakalanan S.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Öte yandan S.Ç'ye yer sağladığı belirtilen O.F'ye "suçluyu kayırma" suçundan işlem yapıldı.
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