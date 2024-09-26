Firari hükümlü Samsun'da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi Bornova Caddesi'nde bir ikamete özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenledi.



İkamette arama yapan ekipler, 38 suç kaydı ile "yağma, uyuşturucu kullanmak, hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, güveni kötüye kullanmak, tehdit, hakaret" gibi suçlardan 19 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K'yi yatak bazasının altında saklanırken buldu.



Evdeki aramada ise ruhsatsız tabanca ve ⁠2 tüfek, ⁠10 fişek, ⁠8 kartuş ile uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.



Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.