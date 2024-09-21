Firari hükümlü tuvaletteki gizli bölmede yakalandı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde hakkında 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.G., evin tuvaletinde bulunan gizli bölmede yakalandı.

Firari hükümlü tuvaletteki gizli bölmede yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlü M.G.'nin saklandığı adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada M.G., tuvaletteki gizli bölmede saklanırken yakalandı.

'Basit yaralama', 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma' ve 'Hakaret' suçlarından hakkında 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan M.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Öne Çıkan Video

Özel okul kantinlerinde iki kat zam

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Eylül 2024

İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Eylül 2024

Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Eylül 2024

Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Eylül 2024

Bitlis'te 2 kilogram esrar ve 164 kök kenevir ele geçirildi

Bitlis'te 2 kilogram esrar ve 164 kök kenevir ele geçirildi

Kastamonu'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Kastamonu'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Şişli'de rezidansların bulunduğu 10 katlı binada yangın

Şişli'de rezidansların bulunduğu 10 katlı binada yangın

Ankara'da silah kazası: 1 ölü

Ankara'da silah kazası: 1 ölü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...