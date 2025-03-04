Firari hükümlü, yüz tanıma sistemiyle yakayı ele verdi
Adana'da şüphe üzerine durdurulan ve üzerinden kimlik çıkmayan bir kişinin, yüz tanıma sistemiyle yapılan kontrolde yağma suçundan 10 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.
Adana'nın Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde polis ekipleri şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Üzerinde kimlik olmayan şüpheli, çelişkili beyanlarda bulununca parmak izi ve yüz tanıma için emniyete götürüldü.
Burada yapılan incelemede yüz tanıma sisteminde şüphelinin, yağma suçundan 10 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası ile aranan firari hükümlü Süleyman Abül olduğu belirlendi.
Firari hükümlünün, işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edileceği bildirildi.
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