Firari hükümlüler denizde yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, açık cezaevinden firar eden üç hükümlü denizde yüzerken yakalandı.
Balıkesir'de Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Avcılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Burhaniye Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda firar eden 3 hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Jandarma, çeşitli suçlardan cezaları bulunan firari hükümlüler G.A., M.H.K. ve F.K.'yı denizde yüzerken yakaladı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
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