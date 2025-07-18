Firari hükümlüler denizde yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, açık cezaevinden firar eden üç hükümlü denizde yüzerken yakalandı.

Firari hükümlüler denizde yakalandı

'de Edremit İlçe Komutanlığı'na bağlı Avcılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Burhaniye Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda firar eden 3 hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Jandarma, çeşitli suçlardan cezaları bulunan firari hükümlüler G.A., M.H.K. ve F.K.'yı denizde yüzerken yakaladı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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