Firari hükümlüler denizde yakalandı

Balıkesir'de Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Avcılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Burhaniye Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda firar eden 3 hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Jandarma, çeşitli suçlardan cezaları bulunan firari hükümlüler G.A., M.H.K. ve F.K.'yı denizde yüzerken yakaladı.



Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.