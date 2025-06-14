Firari hükümlüye İHA destekli operasyon: Yakayı ele verdi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Özel Hareket Şube Müdürlüğü ve İHA Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Şantaj' suçundan kesinleşmiş 14 yıl 2 ay hapis ve 41 bin 640 lira adli para cezası ile aranan S.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.