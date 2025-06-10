Firari keçiler bulundu
Tekirdağ Çorlu'da çiftlikten kaçan yaklaşık 20 keçi ile 1 çoban köpeği, Çorlu Çevre Yolu üzerinde bulundu.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Zafer Mahallesi'nde bulunan besi çiftliğindeki bir çiftçiye ait keçiler kayboldu. Çiftçi, keçilerini bulmak için aramaya çıktı.
Keçilerin çevre yolunda görüldüğü ihbarları üzerine bölgeye çıkan çok sayıda polis ekibi, keçileri ve başlarında bekleyen çoban köpeğini Esentepe Mahallesi Çorlu Çevre Yolu üzerinde buldu.
Yol kenarında bekletilen keçiler, olay yerine gelen sahibine teslim edildi.
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