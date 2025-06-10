Firari müteahhitten mahkemeye dilekçe: Kararı kaldırın!

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yıkılan Palmiye Sitesi'nin firari müteahhidi, mahkemeye dilekçe verip hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını istedi. Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki Palmiye Sitesi'nin 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremde yıkılarak 150 kişinin yaşamını yitirmesi, 16 kişinin de yaralanmasıyla ilgili Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada müteahhit Hacı Mehmet Ersoy, 26 Aralık 2024'te görülen ikinci duruşmada tutuklanmıştı.

Firari Hacı Mehmet Ersoy

HASTANEDEN ALDIĞI RAPORLA TAHLİYE OLDU Ersoy, 21 gün tutuklu kaldıktan sonra 17 Ocak'ta Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin verdiği kocama hali raporu nedeniyle tahliye edildi. Sitede yaşamını yitirenlerin yakınları karara itiraz etti. YENİDEN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, sağlık raporu ve Hacı Mehmet Ersoy'un yargılandığı davanın SEGBİS görüntülerini inceleyerek, Ersoy'un beyanları sırasında yer zaman oryantasyonunda bir noksanlığın görülmediği ve raporun Adli Tıp Kurumu tarafından onaylanmadığı gerekçesiyle 29 Ocak'ta Ersoy hakkında yakalama kararı çıkardı.

Kahramanmaraş'taki Palmiye Sitesi'nin depremden önce çekilmiş fotoğrafı

O GÜNDEN BU YANA FİRARİ Karar sonrası kolluk kuvvetleri, Hacı Mehmet Ersoy'un ikamet adresine gitti ancak bulamadı. Aradan geçen zaman zarfında da yakalanamayan Ersoy, dün avukatı aracılığıyla yargılandığı Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne verdiği dilekçe ile hakkında yakalama kararının kaldırılmasını talep etti. Ersoy dilekçesinde sağlık kurulu raporlarının Adli Tıp Kurumu tarafından onaylanmasına gerek olmadığını savundu.

Palmiye Sitesi'nde 150 can yitirildi

ÜÇ SANIK YARGILANIYOR 150 kişinin yaşamını yitirdiği Palmiye Sitesi ile ilgili davada tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu, firari müteahhit Hacı Mehmet Ersoy ile tutuksuz jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçlamasıyla 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Davanın dördüncüsü 12 Haziran günü Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.