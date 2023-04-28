Firari PKK'lı Türkiye'ye getirildi

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Milli İstihbarat Teşkilatı’nca yapılan çalışmalar neticesinde; Avrupa’ya kaçma arayışında olan Rasim Akyol, yurt dışında yakalanarak ülkemize getirilmesinin ardından Emniyet güçlerine teslim edildi.

Hakkında “Silahlı Terör Örgütlerine Silah Sağlama” suçundan 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Rasim Akyol’un, 2018 yılında Hatay’da 25 kg patlayıcı madde ile yakalanan eylem hazırlığı içerisindeki PKK/KCK mensuplarına, yardım ve yataklık eden grup içerisinde yer aldığı öğrenildi.