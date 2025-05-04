Firari şahıs jandarma ile çatışmaya girdi, etkisiz hale getirildi

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı kırsal Yusufdere Mahallesinde 2 Mayıs günü Tire ilçesine bağlı Saruhanlı Mahallesinde çıkan gürültü tartışması sonucu Ufuk Sayınta, av tüfeğiyle Murat D. ve Şerif Ali D.’yi yaralayıp motosikletle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Murat D.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Şüphelinin yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Araştırmalar sırasında saldırganın aynı gün Tire Gökçen kırsalında bir kadını da tüfeğin dipçiğiyle yaralayarak kaçtığı tespit edildi.

ORMANLIK ALANDA SAKLANDIĞI BELİRLENDİ

Jandarma ekipleri, şüphelinin Ödemiş ilçesine bağlı kırsal Yusufdere Mahallesinde ormanlık alanda saklandığını belirledi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Düzenlenen operasyonda güvenlik güçleriyle çatışmaya giren Ufuk Sayınta hayatını kaybederken, çatışmada 1 jandarma personeli ise yaralandı.

Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı jandarma personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.