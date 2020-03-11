Firarın yolu böyle açılmış (Ceren Özdemir cinayeti)

Ceren Özdemir'i canice öldüren Özgür Arduç'un Ordu ve Rize'deki iki ayrı kapalı cezaevinde kalırken, usulsüz bir şekilde ve gerçeğe aykırı değerlendirmelerle açık cezaevine geçtiği, bu sayede firar ettiği belirlendi.

ntv.com.tr 11.03.2020 - 08:33

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Adalet Bakanlığı Kontrolörler Kurulu Başkanlığı, Özgür Arduç gibi birinin nasıl kapalı cezaevinden açık cezaevine geçtiğine yönelik inceleme başlatmıştı.

Yapılan incelemede, Arduç'un usulsüz şekilde ve gerçeğe aykırı değerlendirmeler yapılarak, Ordu Kapalı Cezaevinden Efirli Açık Cezaevi'ne geçirildiği saptandı.

Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, Ordu Kapalı Cezaevi Müdürü H.Ç., 2. müdür G.Ş., idare memuru H.C., psikologlar A.Z. ve D.G.G., sosyal çalışmacı N.İ. ile öğretmen H.B. ve P.D., infaz koruma başmemuru E.D. hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

RİZE'DE DE AYNI İHMAL

Arduç'un Rize Kapalı Cezaevi'nde kalırken, gerçek dışı değerlendirmeler sonucunda 20 Şubat 2018'de Kalkandere Açık Cezaevi'ne sevk edildiği de belirlendi. Bu usulsüzlükten ötürü Arduç'un firar ettiği vurgulandı. Rize Kapalı Cezaevi Müdürü I.G., 2. müdür U.S., idare memuru M.Ç.A., psikolog F.B. ile infaz ve koruma başmemuru S.M. hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

Özdemir ailesinin avukatı Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz, suç duyurusunun kendileri tarafından savcılığa sunulan dilekçeyle

birleştirildiğini ifade ederek, "Dilekçemizdeki hususlar müfettişler tarafından teyit edildi. Kusur ve ihmal sahiplerinin cezalandırılmasını  istiyoruz” dedi. 

ARDUÇ'UN CİNAYETTEN 4 SAAT ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ

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