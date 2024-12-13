Firarinin göğsünden vurduğu astsubay, 16 gün sonra taburcu edildi

27 Kasım'da yaşanan olayda firari Gökhan Kılıç'ın saklandığı evi tespit eden jandarma, şüpheliyi gözaltına almak için adrese gitti. Ekiplerinin geldiğini gören Kılıç, banyoya saklandı. Firari Kılıç, eve giren ekiplere pompalı tüfekle ateş açtı.



Jandarma ekipleriyle Kılıç arasında çatışma çıktı. Olayda Jandarma Astsubay Emin Yenicelioğlu göğsünden yaralanırken, Kılıç ise elinden yaralandı. Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yenicelioğlu, buradan da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Kılıç ise tedavisi sonrası gözaltına alınıp, tutuklandı.



Olayın ardından ameliyata alınan Astsubay Emin Yenicelioğlu, yoğun bakımdaki tedavisi sonrası 2 Aralık'ta göğüs cerrahisi servise alındı. 16 gün sonra sağlığına kavuşan Astsubay Yenicelioğlu, bugün taburcu edildi.