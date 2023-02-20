Fırat Çakıroğlu ölümünün 8. yılında anılıyor: Fırat Çakıroğlu kimdir, ne zaman vefat etti?

Fırat Yılmaz ölüm yıl dönümünde unutulmadı. 2015 yılında Ege Üniversitesi'nde öğrenciler arasında çıkan tartışmada hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu mezarı başında anılıyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015'te öğrenciler arasında çıkan kavgada Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nurullah Semo tutuklanmış, 7 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Semo, "kasten öldürmek" ve "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı.

FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR?

1 Ocak 1991 yılında Konya'nın Akşehir ilçesinde doğdu. Babası Fuat Mahir Çakıroğlu ile annesi Özlem Çakıroğlu'nun tek çocuğu. 1996 yılında öğretmen olan annesi Özlem Çakıroğlu'nun Diyarbakır'a tayini üzerine çocukluğunu ve ilkokul yıllarını Diyarbakır'da geçirdi. CHP'li bir ailede yetişmişti. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. Sınıf Öğrencisiydi. Aynı fakültede formasyon dersleri alıyordu. Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu idi.

