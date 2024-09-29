Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nın (TSK) sınır ötesi operasyonları sürüyor.

MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde düzenlenen operasyonda, 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Açıklamada, "Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadesi de yer aldı.