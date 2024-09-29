Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nın (TSK) sınır ötesi operasyonları sürüyor.

, 'nin kuzeyindeki bölgesinde düzenlenen operasyonda, 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Açıklamada, "Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadesi de yer aldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Köpeğini gezdiren kadına başıboş köpek saldırdı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...