Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nın (TSK) sınır ötesi operasyonları sürüyor.
MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde düzenlenen operasyonda, 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Açıklamada, "Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadesi de yer aldı.
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