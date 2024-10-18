Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütüne yönelik sınır ötesi operasyonları devam ediyor.

'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gücünü milletten alan TSK'nın, terörist temizliğine ara vermeden devam ettiği vurgulandı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'nin kuzeyindeki bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek."

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