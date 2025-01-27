Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır ötesi operasyonlarına devam ediyor.

'den yapılan açıklamada; "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgesinde 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok." ifadelerine yer verildi.

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