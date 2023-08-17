Fırat Kalkanı harekat bölgesinde 1 polis şehit oldu

Fırat Kalkanı harekat bölgesinden acı haber geldi. Zırhlı aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan polis memuru Yusuf Çağatay Sanalp, şehit oldu.

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız tarafından Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Kilis Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Yusuf Çağatay Sanalp, 02.07.2023 tarihinde Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 16.08.2023 tarihinde şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize baş sağlığı ve sabırlar dilerim" denildi.