Fırat Kalkanı Harekatı'nda rahatsızlanan asker şehit oldu
25.06.2026 13:24
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanan askerden acı haber geldi. (Foto: Arşiv)
Fırat Kalkanı Harekatı'nda görevli olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'den acı haber geldi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada “Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde rahatsızlanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin, helikopter ile havadan tahliyesinin yapıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24 Haziran’da şehit olmuştur.” ifadelerine yer verildi.