Fırat Kalkanı Harekatı'nda rahatsızlanan asker şehit oldu

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'den acı haber geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB ) yapılan açıklamada “Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde rahatsızlanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin, helikopter ile havadan tahliyesinin yapıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24 Haziran’da şehit olmuştur.” ifadelerine yer verildi.