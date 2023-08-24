Fırat Kalkanı Harekatı'nın 7'nci yıl dönümü

Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında, güvenliğini tehdit eden terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattı.



Operasyonun ilk gününde Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus ilçesi, 23 Şubat 2017'de de Bab ilçesi DAEŞ'ten kurtarıldı.



Harekatla iki ilçe arasında bulunan ve 2 bin 55 kilometrekare alana yayılmış yerleşimler, 217 günde terörden arındırılıp güvenli hale getirilerek hayatın normale dönmesi için çalışmalar başlatıldı.



Eğitim, sağlık, altyapı ve hizmet alanlarındaki projelerle harekatın yürütüldüğü alanda nüfus, yaklaşık 2 milyon yüz bini buldu.



DAEŞ'ten kurtarılarak güvenli hale getirilen bölgelerde yaşayanların eğitim hakkından faydalanmalarına büyük önem veren Türkiye, onarılan ve yeniden inşa edilen yaklaşık 75 enstitü ile 720 okulun eğitime kazandırılmasında büyük rol oynadı.



Halihazırda terörden arındırılan bölgede yaklaşık 400 bin öğrenci eğitim görüyor.



Diğer yandan terörden arındırılan bölgede onarılan ve yeniden inşa edilen camilerin sayısı 320'yi buldu.



Gaziantep Üniversitesi de 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan Cerablus, Bab ve Azez bölgelerinde yükseköğretim faaliyetleri gerçekleştiriyor.



TÜRKİYE'YE HASTA SEVKİ ASGARİYE İNDİRİLDİ



Teröristlerden arındırılan bölgelerde hayatın normalleştirilmesi, insani ve teknik yardım kapsamında ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin sunulması ve Suriye'den Türkiye'ye hasta sevkini asgariye indirmek amacıyla Türkiye Sağlık Bakanlığı faaliyetler yürütüyor.



Bu çerçevede Sağlık Bakanlığının katkılarıyla Cerablus, Çobanbey, Bab, Mare ve Azez hastaneleri, bölge halkına hizmet veriyor.



Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey beldesinde de Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu 2020 yılında kuruldu.



Halihazırda Azez, Bab, Çobanbey ve Cerablus'te 30'u özel toplam 42 hastanenin yanı sıra 20 mobil poliklinik, halka sağlık hizmeti veriyor.



Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus, Çobanbey, Bab ve Azez bölgelerinde de sanayi bölgeleri kurularak istihdam ve bölge ekonomisinin canlanması sağlanıyor.



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