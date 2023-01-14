Fırat Kalkanı şehidine veda

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Selçuk Kurt için Gaziantep'te tören düzenlendi.

Fırat Kalkanı şehidine veda
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

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Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde teröristlerce bir üs bölgesine açılan taciz ateşinde ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un naaşı, 'te düzenlenen törenin ardından memleketi Mersin'e gönderildi.

Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un naaşı, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Bahattin Nakıboğlu Camisi'ne getirildi.

Fırat Kalkanı şehidine veda - 1

Şehidin naaşı, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere memleketi Mersin'e uğurlandı.

Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

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