Fırat Nehri'nde kaybolan 15 yaşındaki Mustafa'dan acı haber

Gaziantep'in Nizip ilçesi Samandöken Mahallesi yakınlarında dün akşam üzeri girdiği Fırat Nehri'nde bir süre sonra gözden kaybolan 15 yaşındaki Mustafa Yılmaz için başlatılan arama çalışmaları, gece devam etti.



AFAD ve Adana Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar neticesinde çocuğun cansız bedeni bulundu.



Çocuğun cenazesi, otopsi için Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.