Fırat Nehri'ne giren baba ile oğlu boğuldu

Şanlıurfa'da piknik yaparken Fırat Nehri'ne giren aynı aileden 5 kişi, boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Baba ile 16 yaşındaki oğlu kurtarılamadı, 3 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Fırat Nehri'ne giren baba ile oğlu boğuldu

'nın Birecik ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 2 kişi boğuldu.

Bayram ziyareti için Gaziantep'ten, Birecik ilçesi kırsalındaki Ziyaret Mahallesi'ne gelen Yavuz ailesi piknik yapmak için Fırat Nehri kıyısına gitti. Ardından 5 kişi serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi.

Boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınanlardan Baran Yavuz (16) ve Müslüm Yavuz (43) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer 3 kişinin ise tedavileri devam ediyor.

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