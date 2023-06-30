Fırat Nehri'ne giren baba ile oğlu boğuldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 2 kişi boğuldu.



Bayram ziyareti için Gaziantep'ten, Birecik ilçesi kırsalındaki Ziyaret Mahallesi'ne gelen Yavuz ailesi piknik yapmak için Fırat Nehri kıyısına gitti. Ardından 5 kişi serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi.

Boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Hastanede tedavi altına alınanlardan Baran Yavuz (16) ve Müslüm Yavuz (43) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer 3 kişinin ise tedavileri devam ediyor.

