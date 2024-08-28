Fırat Nehri'ne giren Baran boğuldu

Şanlıurfa'da sıcak havadan bunalıp, Fırat Nehri'ne giren 16 yaşındaki Baran Çopur boğularak hayatını kaybetti.

Fırat Nehri'ne giren Baran boğuldu

'nın Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre, liseye yeni kayıt yaptıran Baran Çopur (16), sıcak havadan bunalıp, arkadaşlarıyla birlikte Fırat Nehri'ne girdi.

Bir süre arkadaşlarıyla birlikte nehirde yüzen Çopur, gözden kayboldu. İyi yüzme bilmediği öğrenilen Baran Çopur’un suda kaybolduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma arama- kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu, Baran Çopur, jandarmaya ait tekneyle sudan çıkarıldı.

Çopur, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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